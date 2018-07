Washington (AFP) Die USA erhöhen nach den Anschlägen in Paris und anderen jüngsten Gewaltattacken ihre Sicherheitsvorkehrungen an Regierungsgebäuden und Flughäfen. US-Heimatschutzminister Jeh Johnson erklärte am Montag, zwar lägen keine "glaubwürdigen" Hinweise auf konkrete Terrorangriffe vom Ausmaß der Gewalt in Paris vor. Jedoch verstehe es sich von selbst, dass Washington auf die Vorkommnisse in "Paris, Ottawa, Sydney und anderswo" reagieren müsse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.