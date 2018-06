Köln (dpa) - Eine Woche nach dem Terroranschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" in Paris hat das Bündnis "Köln stellt sich quer" heute seine Trauer bekundet. Unter dem Motto "Wir sind Charlie – Für Freiheit und Vielfalt" kamen etwa 3000 Menschen in der Kölner Innenstadt zusammen. Zeitgleich hatte die islamkritische Pegida-Bewegung, die sich in Köln "Kögida" nennt, wenige hundert Meter entfernt zu einer Demonstration vor dem Hauptbahnhof aufgerufen. Nach Polizeiangaben versammelten sich hier 80 bis 100 Teilnehmer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.