Luxemburg (AFP) Rückendeckung für die Europäische Zentralbank (EZB) im Streit um die Euro-Rettung: Die Notenbank soll Staatsanleihen aus Euro-Krisenländern grundsätzlich ankaufen dürfen, wie aus den Schlussanträgen des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) an das Gericht in Luxemburg am Mittwoch hervorging. Die EZB reagierte erleichtert auf die Einschätzung des EuGH.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.