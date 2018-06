Brüssel (AFP) Die islamkritische Pegida-Bewegung hat in einem weiteren europäischen Land Nachahmer gefunden. Nach Gründungen oder der Ankündigung von Gründungen in Norwegen, Schweden, Österreich und der Schweiz verzeichnete die Gruppe Pegida Vlaanderen im belgischen Flandern am Mittwochnachmittag auf Facebook rund 4500 mal die Sympathie-Bekundung "Gefällt mir". Die Gruppe regte in dem sozialen Netzwerk eine Demonstration am übernächsten Samstag in Antwerpen an, legte aber noch keinen Termin fest.

