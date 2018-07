Berlin (AFP) Fast jedem fünften Deutschen bereitet der Islam einer Umfrage zufolge Unbehagen. In einer am Mittwoch veröffentlichten "Stern"-Umfrage gaben dies 18 Prozent der Befragten an. Unter den Anhängern der AfD stimmten demnach sogar 56 Prozent dieser Aussage zu. Die überwiegende Mehrheit von 79 Prozent aller Befragten verneinte hingegen, dass der Islam ihnen Unbehagen bereite.

