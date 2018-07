München (dpa) - Kraftstoffe werden angesichts der fallenden Ölpreise weiter billiger. An einzelnen Tankstellen im Land nähert sich der Preis für einen Liter Diesel der 1-Euro-Marke. Allerdings ist im bundesweiten Durchschnitt diese Grenze noch ein ganzes Stück entfernt: Nach Berechnungen des ADAC kostete der Liter Diesel am Montag im Schnitt 1,149 Euro. Zuletzt war der Dieselpreis am 23. März 2009 unter die 1-Euro-Marke gerutscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.