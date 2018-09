Mailand (dpa) - Lukas Podolski hat seinen Nationalmannschaftskollegen Mario Gomez nach der deutlichen Kritik von Trainer Vincenzo Montella verteidigt.

"So etwas sagt man nicht. Als Trainer eines Vereins musst du für die Spieler da sein, sie schützen", sagte der Fußball-Profi der "Bild". "Wenn du einen Top-Angreifer wie Mario hast, der eine schwere Zeit durch Verletzungen hatte, musst du dich vor ihn stellen. Mario wird sein Ding schon machen", ergänzte er.

Gomez hat für seinen Club AC Florenz in dieser Saison in zwölf Spielen erst ein Tor erzielt. Montella hatte den 29-Jährigen nach dem 4:3-Erfolg gegen US Palermo erstmals deutlich öffentlich kritisiert. "Von Mario Gomez erwarte ich mir mehr, sehr viel mehr", sagte der Coach des AC Florenz. "Er hat eine psychologische Blockade, weshalb er nicht derselbe Spieler ist, den wir kennen und den man in der Vergangenheit geschätzt hat." Indirekt legte Montella dem Angreifer sogar nahe, über ein mögliches Karriereende nachzudenken.

Auch Gomez' Teamkollege Juan Cuadrado nahm den deutschen Nationalstürmer in Schutz. "Wir wissen, dass er ein großartiger Spieler ist. Ich denke, dass er sobald wie möglich wieder ein Tor schießen wird", sagte der Kolumbianer.

Video Cuadrado