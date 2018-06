Lucknow (AFP) In Ganges in Indien sind dutzende Leichen gefunden worden. Wie Behördenvertreter am Mittwoch sagten, wurden im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh schätzungsweise 80 Leichen aus einem Nebenarm des Stroms geborgen. Die Zahl der gefunden Leichen könne aber auch noch höher liegen, sagte der Beamte Saumya Agarwal aus dem Bezirk Unnao. Die Behörden gehen davon aus, dass die Leichen im Wasser bestattet wurden, ohne wie sonst üblich vorher eingeäschert zu werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.