Montréal (AFP) Die Frau des in Saudi-Arabien wegen Kritik am Islam verurteilten Bloggers Raef Badaui hat die sofortige Freilassung ihres Mannes gefordert. Die nach Kanada geflohene Ensaf Haidar sagte am Dienstag bei einer Unterstützungsaktion für den 31-Jährigen in Montréal, ihr Mann sei nur deshalb im Gefängnis, weil er "liberale Gedanken" in einem Land geäußert habe, das von "Gerichten der islamischen Inquisition des Mittelalters beherrscht" werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.