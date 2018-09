Wengen (SID) - Die legendäre Lauberhorn-Abfahrt im schweizerischen Wengen ist durch den Ski-Weltverband FIS vom kommenden Samstag auf den Sonntag verschoben worden. Grund sind erwartete starke Schneefälle am Freitagabend. Anstelle des mit 4,4 km längsten Abfahrtsrennens im Weltcup-Zirkus soll am Samstag der eigentlich für den Sonntag geplante Slalom stattfinden. Die Super-Kombination soll wie geplant am Freitag ausgetragen werden.