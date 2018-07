Algier (AFP) In Algerien ist die Leiche des im September von Dschihadisten enthaupteten Franzosen Hervé Gourdel gefunden worden. Aus den Sicherheitsdiensten verlautete am Donnerstag, die Leiche ohne Kopf sei in der Region von Akbil vergraben gefunden worden. Der 55-jährige Bergführer war dort am 21. September bei einer Wanderung von der Extremistengruppe Dschund al-Chilafa entführt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, wurde die Leiche nach einem Tipp eines inhaftierten Islamisten bei Grabungen in Akbil entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.