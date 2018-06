Sydney (AFP) Aus Protest gegen ihre Unterbringung in einem Aufnahmezentrum in Papua-Neuguinea haben Flüchtlinge mit dem Ziel Australien sich einem Medienbericht zufolge massiv selbst verletzt. Wie der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf Asylbewerber berichtete, nähten rund 15 von ihnen sich die Lippen zu, 400 weitere traten in einen Hungerstreik. Damit protestierten sie gegen ihre Unterbringungsbedingungen und die Aussicht, dauerhaft in dem Pazifikstaat bleiben zu müssen.

