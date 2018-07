Darmstadt (AFP) Ein elfjähriger Junge ist in Darmstadt unter eine Straßenbahn geraten und dabei ums Leben gekommen. Er wollte nach ersten Ermittlungen am Donnerstagmorgen am Luisenplatz im Stadtzentrum gemeinsam mit einem anderen Jungen über die Kupplung zwischen Triebwagen und Anhänger steigen, wie die Polizei mitteilte. Als die Straßenbahn anfuhr, strauchelte er demnach und geriet unter den Anhänger. Der Junge wurde von der Feuerwehr geborgen, erlag aber kurz darauf seinen schweren Verletzungen.

