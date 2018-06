Brüssel (AFP) Etwa 700 Milliarden Euro müssen nach neuen Studien der EU-Kommission bis 2030 in die neun großen "Transeuropäischen Verkehrskorridore" investiert werden. "Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken, um bis 2030 ein voll einsatzfähiges Kernnetz und reibungslose Verkehrsströme für Fahrgäste und Güter in der gesamten EU zu gewährleisten", mahnte EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc am Donnerstag in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.