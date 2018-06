Berlin (AFP) Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat in einer Ansprache im Bundestag zu den Anschlägen in Paris Menschenrechtsverstöße auch durch islamische Staaten kritisiert. Nicht nur durch vereinzelte Fanatiker, "auch mit staatlicher Autorität wird im Namen Gottes gegen Mindeststandards der Menschlichkeit verstoßen", sagte Lammert am Donnerstag. Ausdrücklich verwies er auf Saudi-Arabien, das zwar die Attentate in Paris verurteilt habe, zwei Tage später aber einen Menschenrechtsaktivisten und Blogger habe öffentlich auspeitschen lassen. Raef Badawi solle in den nächsten 20 Wochen alle acht Tage je 50 Peitschenhiebe bekommen.

