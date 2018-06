Berlin (AFP) In der Debatte um die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die EU-Kommission aufgefordert, schnell einen neuen Vorschlag vorzulegen. Die von Brüssel angekündigte Überarbeitung der EU-Richtlinie zur Speicherung von Telefon-, Internet- und E-Mailverbindungen müsse nun "zügig" kommen und dann auch in Deutschland umgesetzt werden, sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zu den Anschlägen von Islamisten in Frankreich und deren Folgen.

