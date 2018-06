Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Islam aufgefordert, sein Verhältnis zu islamistischen Extremisten zu klären. Viele Menschen in Deutschland täten sich schwer mit ihrer Aussage "Der Islam gehört zu Deutschland", sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zu den Anschlägen von Islamisten in Frankreich und deren Folgen. "Die Menschen fragen mich, welcher Islam gemeint ist", fügte die Kanzlerin hinzu.

