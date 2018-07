Karlsruhe (AFP) Beamte des Landeskriminalamts Niedersachsen haben nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft am Donnerstag einen mutmaßlichen Islamisten aus Wolfsburg wegen des Verdachts festgenommen, sich der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen zu haben. Gegen ihn werde deshalb nach § 129b in Verbindung mit § 129a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt.

