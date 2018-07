Frankfurt/Main (AFP) Lufthansa-Kunden müssen sich auf neue Streiks gefasst machen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärte am Donnerstag in Frankfurt am Main, dass "Arbeitskampfmaßnahmen jederzeit möglich und wahrscheinlich" seien. Verantwortlich dafür seien "neue Provokationen" der Fluggesellschaft. Der Konzernvorstand habe ein Schlichtungsangebot von Cockpit nicht nur abgelehnt, sondern stattdessen neue "tiefgreifende Einschnitte" für die Piloten und andere Beschäftigte angekündigt, teilte die Gewerkschaft mit.

