Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bei einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif in Berlin am Donnerstag eine schnelle Lösung im Atomstreit angemahnt. "Wir dürfen nichts unversucht lassen, um zu einer Lösung zu kommen, die wir in den vergangen Jahren nicht erreicht haben", sagte Steinmeier. "Der Weg Irans zu Atomwaffen muss eindeutig, muss nachprüfbar, muss dauerhaft ausgeschlossen sein, und im Gegenzug dafür muss es glaubwürdig auch die Aufhebung der Sanktionen Schritt für Schritt geben", betonte der Minister.

