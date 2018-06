Berlin (AFP) Ein zehnstündiger Befragungsmarathon im Edathy-Untersuchungsausschuss hat keine Klarheit über die widersprüchlichen Aussagen zu einer möglichen Informationsweitergabe an den früheren SPD-Politiker gebracht. Die Befragung von Sebastian Edathy habe keinerlei Neuigkeiten ergeben, sagte die Ausschussvorsitzende Eva Högl (SPD) am späten Donnerstagabend in Berlin. Es bestünden weiter "Kollisionen" zwischen Edathys Aussagen und denen des früheren BKA-Chefs Jörg Ziercke, sagte Ausschussvize Michael Frieser (CSU).

