Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich besorgt über Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei geäußert. In einer Resolution beklagte die EU-Volksvertretung am Donnerstag eine "abnehmende Toleranz" der türkischen Regierung gegenüber öffentlichem Protest und kritischen Medien. Ein Musterbeispiel dafür seien die Festnahmen mehrerer regierungskritischer Journalisten Mitte Dezember. Sie zeigten, dass die Regierung in Ankara den Druck auf Presse, Medienunternehmen und soziale Foren im Internet erhöhe. Verbote von Webseiten hätten ein "unverhältnismäßiges Ausmaß" angenommen.

