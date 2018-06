Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die "sofortige und bedingungslose" Freilassung aller politischen Häftlinge in Ägypten gefordert. Auch die inhaftierten Mitglieder der Muslimbrüder des gestürzten Ex-Präsidenten Mohammed Mursi müssten auf freien Fuß gesetzt werden, verlangte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung.

