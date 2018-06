Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die Verurteilung des prominenten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu dreieinhalb Jahren Haft auf Bewährung als "politisch motiviert" bezeichnet. Wie bereits in früheren Urteilen gegen Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten nähre das Urteil vom 30. Dezember "Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit" der russischen Justiz, kritisierte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Insgesamt sei ein "systematisches Versagen des russischen Staates bei der Achtung der Rechtsstaatlichkeit" festzustellen.

