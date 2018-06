Brüssel (AFP) Nach der historischen Annäherung zwischen Kuba und den USA sollen auch die Gespräche des Karibikstaates mit der Europäischen Union über die Normalisierung der Beziehungen wieder in Gang kommen. Für den 4. und 5. März sei eine neue Runde von Gesprächen zwischen beiden Seiten geplant, teilten EU-Diplomaten am Mittwochabend in Brüssel mit. Es wäre das dritte Treffen zu Verhandlungen, die auf eine "Vereinbarung für politischen Dialog und Zusammenarbeit" zielen.

