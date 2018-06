Straßburg (AFP) In der "Luxleaks"-Affäre um Steuervorteile für Unternehmen in Luxemburg haben die Fraktionschefs im Europaparlament am Donnerstag einen Antrag der Grünen auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses geprüft - eine Entscheidung aber verschoben. Dies teilte eine Sprecherin des Parlaments in Straßburg mit. Die Steueraffäre belastet den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, der fast zwei Jahrzehnte lang in Luxemburg Finanzminister und Regierungschefs war. Er musste sich deswegen im Europaparlament bereits einem Misstrauensvotum stellen.

