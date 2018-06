Brüssel (AFP) Die EU hat noch keine konkrete Antwort auf die Ankündigung aus Russland, mittelfristig kein Gas mehr durch die Ukraine in die EU leiten zu wollen. "Die Europäische Kommission nimmt diese Ankündigung von Gazprom zur Kenntnis", sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Brüssel. Die Behörde werde die Lage nun rechtlich und wirtschaftlich prüfen. Die Kommission fordere den russischen Gazprom-Konzern auf, mit ihr zusammenzuarbeiten und "alle Möglichkeiten der Versorgung in der Südost-Region zu erkunden", sagte die Sprecherin weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.