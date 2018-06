Maranello (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) hat am Donnerstag dem Ferrari-Werk in Maranello auf Wunsch von Teamchef Maurizio Arrivabene einen Besuch abgestattet. Wie der Rennstall auf seiner Internetseite mitteilte, lernte Vettel die Leute, mit denen er in dieser Saison zusammenarbeiten werde, besser kennen. Der 27-jährige Vettel hat bei Ferrari einen Dreijahresvertrag unterschrieben.