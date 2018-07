Paris (AFP) Das französische Staatsdefizit ist im vergangenen Jahr um rund drei Milliarden Euro niedriger ausgefallen als erwartet. 2014 betrug das Defizit 85,6 Milliarden Euro, wie Finanzminister Michel Sapin am Donnerstag in Paris mitteilte. Das bessere Ergebnis geht insbesondere auf die Steuereinnahmen zurück, die höher ausfielen als erwartet. An der Schätzung einer Defizitquote von 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2014 hielt Sapin zunächst fest.

