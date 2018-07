Paris (AFP) Der nach der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Paris als Held gefeierte junge Malier Lassana Bathily erhält die französische Staatsbürgerschaft. Der 24-jährige Angestellte des Geschäfts, der Kunden während der blutigen Geiselnahme durch einen islamistischen Angreifer in einem Gefrier- und in einem Kühlraum versteckt hatte, werde am kommenden Dienstag in einer "Willkommenszeremonie" die Staatsbürgerschaft verliehen bekommen, teilte Innenminister Bernard Cazeneuve am Donnerstag in Paris mit.

