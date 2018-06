Paris (AFP) Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto vor dem Pariser Präsidentenpalast eine Polizistin anfuhr und leicht verletzte, hat in Frankreich für Aufregung gesorgt. Ermittler betonten am Donnerstag aber, es habe sich um einen "einfachen Verkehrsunfall" gehandelt. "Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und den Angriffen der vergangenen Woche in Paris." Der Fahrer des Wagens und sein Beifahrer wurden aber festgenommen.

