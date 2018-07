Manila (AFP) Nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" spitzt sich der Streit um die Meinungsfreiheit zu: Papst Franziskus hob am Donnerstag mit Blick auf die Mohammed-Karikaturen in "Charlie Hebdo" hervor, die Meinungsfreiheit müsse ausgeübt werden, ohne Menschen anderen Glaubens zu "beleidigen". Die neue Ausgabe des Blattes, die weiter reißenden Absatz fand, stieß derweil in der Türkei auf harsche Kritik.

