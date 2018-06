Abu Dhabi (dpa) - Maximilian Beister hat nach einjähriger Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback im Trikot des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV gefeiert.

Der Stürmer erzielte beim 3:2-Testspielsieg im Trainingslager in Abu Dhabi gegen den Ligarivalen Eintracht Frankfurt in der zwölften Minute das Führungstor für die Hanseaten. Beister, der nach einer halben Stunde wie geplant das Feld verließ, hatte sich im Vorjahr an gleicher Stätte das Kreuzband gerissen.

Getrübt wurde die Freude über Beisters Rückkehr allerdings durch das vorzeitige Aus von Lewis Holtby. Der Mittelfeldspieler musste in der Schlussphase mit einer Schulterverletzung vom Platz. Er wurde ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht, es bestand der Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch.

Die weiteren Treffer in der Testpartie erzielten für die Hamburger Zoltan Stieber und Ahmet Arslan. Nach dem Wechsel schafften Torjäger Alexander Meier und der Brasilianer Lucas Piazon nur noch den Anschluss für die Eintracht.