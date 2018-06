Doha (SID) - Thomas Müller hält Trainingsspiele bei Fußball-Rekordmeister teilweise für anspruchsvoller als so manche Bundesligapartie. "Es ist oftmals schwieriger, gegen unsere Trainingsmannschaft zu gewinnen als jetzt vielleicht gegen eine Mannschaft in der Bundesliga", sagte der Nationalspieler am Donnerstag in Doha/Katar, "weil eben das taktische Niveau völlig gleich ist. Jeder hat das gleiche Verständnis."

Müller betonte während des Pressegesprächs im Trainingslager zudem, dass die andauernde Rekordjagd des FC Bayern kein Maßstab für ihn sei. "Wir werden nicht an Rekorden gemessen, sondern wie viele Schalen oder Titel man hochhält", sagte der 25-Jährige.

Die Ausgangslage für die bislang rundum dominanten Münchner sei dabei glänzend. "Es sieht in allen Wettbewerb gut aus, aber erst im März, April wird es hochinteressant. In den K.o.-Spielen geht es ans Eingemachte. Für einen Champions-League-Titel kriegt man nichts nachgeschmissen." Die Tagesform müsse dann hundertprozentig stimmen.