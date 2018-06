Pangkalan Bun (AFP) Indonesische Taucher haben am Donnerstag den Rumpf der abgestürzten AirAsia-Maschine untersucht. Am Morgen sei ein erstes Team von 15 Tauchern zu dem Wrack geschwommen, sagte ein Vertreter der Rettungskräfte, S.B. Supriyadi, der Nachrichtenagentur AFP. Sie sollten dort "als erstes" herausfinden, wie viele Leichen noch in dem Wrack eingeschlossen seien. "Hoffentlich können wir dann so bald wie möglich alle Opfer bergen", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.