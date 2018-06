Rom (AFP) Zwei im Juni in Syrien verschleppte italienische Nothelferinnen sind wieder in Freiheit. "Greta Ramelli und Vanessa Marzullo sind frei, sie kehren bald nach Italien zurück", teilte ein Regierungssprecher in Rom am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Über die Umstände und die Geiselnehmer gab es zunächst keinerlei Informationen.

