Colombo(dpa) - Papst Franziskus hat seinen umjubelten Besuch auf Sri Lanka beendet. Präsident Maithripala Sirisena verabschiedete das Oberhaupt der katholischen Kirche am Flughafen bei Colombo. Nun fliegt der Papst weiter auf die überwiegend katholischen Philippinen. Dort erwarten ihn etwa 80 Millionen Anhänger, viele von ihnen tief gläubig. Franziskus will in der Hauptstadt Manila eine riesige Messe mit Millionen Teilnehmern feiern. Der Papst möchte bei dem Besuch auch Opfer des verheerenden Taifuns "Haiyan" treffen und trösten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.