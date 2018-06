Berlin (dpa) - Der deutsche Staat hat 2014 abermals mit einem Überschuss abgeschlossen. Er betrug 0,4 Prozent der Wirtschaftsleistung, nach plus 0,1 Prozent in den beiden Vorjahren, wie das Statistische Bundesamt in Berlin mitteilte.

