Manila (AFP) Papst Franziskus hat mehr Mut im Kampf gegen den Klimawandel gefordert. "Lasst uns hoffen, dass die Regierungen in Paris mutiger sein werden als in Lima", sagte der Papst am Donnerstag auf dem Flug von Sri Lanka in die Philippinen mit Blick auf den anstehenden UN-Klimagipfel in Paris und das vergangene Gipfeltreffen im peruanischen Lima. Das wegen seines Engagements für die Umwelt bereits "grüner Papst" genannte katholische Kirchenoberhaupt beklagte, der Mensch sei in der Ausbeutung der Natur "zu weit" gegangen.

