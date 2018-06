Manila (AFP) Papst Franziskus hat sich in der nach den islamistischen Anschlägen in Paris neu entbrannten Debatte über Mohammed-Karikaturen dagegen gewandt, Andersgläubige zu provozieren. Die Meinungsfreiheit sei ein Grundrecht, sagte er am Donnerstag auf dem Flug auf die Philippinen vor Journalisten. Aber es gebe Grenzen, denn "jede Religion hat ihre Würde".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.