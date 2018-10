Genf (AFP) Das Ende des Mindestwechselkurses hat die Schweiz nach Angaben von Swatch-Chef Nick Hayek wie ein "Tsunami" getroffen. "Es fehlen mir die Worte", sagte der Chef des weltgrößten Uhrenherstellers am Donnerstag der Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Mit Blick auf den Namen des Präsidenten der Schweizer Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, fügte Hayek hinzu, Jordan sei auch der Name eines Flusses. "Und das, was die SNB da auslöst, ist ein Tsunami."

