Köln (SID) - Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) erhält einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Stephan Abel kündigte am Donnerstag an, seinen Amt nach zehn Jahren niederzulegen und sich beim DHB-Bundestag im Mai in Heilbronn nicht mehr zur Wahl zu stellen.

Abel war im Dezember in Dresden zum DOSB-Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen gewählt worden und tritt deshalb nicht für eine sechste Amtszeit an. Als Nachfolger kandidiert der Sportwissenschaftler Wolfgang Hillmann, langjähriger Vizepräsident Jugend.

"Aus verschiedenen Gründen macht es Sinn, jetzt diesen Schritt zu machen. Einerseits entspricht es dem Prinzip einer 'good governance', wenn man die Überschneidung solcher Ehrenämter vermeidet, auch wenn die Berührungspunkte vielleicht nicht so groß wären. Dann sind beide Ämter mit hohem zeitlichem Engagement verbunden, und ich möchte mich gern voll auf die neue Aufgabe konzentrieren", sagte Abel.