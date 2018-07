Beveren (SID) - Die Volleyballerinnen des Schweriner SC stehen kurz vor dem Einzug in das Viertelfinale des Challenge Cups. Beim belgischen Meister Asterix Kieldrecht setzte sich der deutsche Rekordmeister überraschend deutlich mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:15) durch. Das Rückspiel findet am Dienstag in Schwerin statt.

Der Challenge Cup ist der dritthöchste Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften. Letzter deutscher Titelträger bei den Frauen war der Dresdner SC, der 2009/10 das Finale gegen Kieldrecht gewonnen hatte.