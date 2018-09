Kuwait-Stadt (AFP) In immer mehr muslimischen Ländern regt sich Protest gegen die Mohammed-Karikatur der neuen "Charlie Hebdo"-Ausgabe. In der syrischen Rebellenhochburg Aleppo verbrannten Demonstranten am Donnerstag "Je suis Charlie"-Poster, wie ein AFP-Korrespondent beobachtete. Dutzende Menschen zogen durch den vom Bürgerkrieg verwüsteten Bezirk Salaheddin und warfen den Zeichnern der Satire-Zeitung vor, mit ihrer ersten Ausgabe nach den Anschlägen in Paris Muslime weltweit zu provozieren.

