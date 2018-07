Verviers (dpa) - Bei einer großangelegten Polizeiaktion gegen mutmaßliche Dschihadisten hat es in Belgien zwei Tote gegeben. Ein weiterer Verdächtiger wurde bei dem Zugriff in der ostbelgischen Stadt Verviers festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Verdächtigen hatten mit Kriegswaffen minutenlang auf die Spezialkräfte der Polizei geschossen. Kein Polizist oder Anwohner sei bei der Aktion verletzt worden. Auch in Brüssel und Umgebung griffen die Ermittler zu. Laut Staatsanwaltschaft stand ein Terroranschlag unmittelbar bevor.

