Istanbul (AFP) Nach dem Nachdruck der Mohammed-Karikatur aus der jüngsten "Charlie Hebdo"-Ausgabe hat die türkische Zeitung "Cumhuriyet" Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft von Istanbul habe Ermittlungen wegen des Verdachts auf "Anstiftung zum Hass" aufgenommen, meldeten türkische Medien am Donnerstag. "Cumhuriyet" hatte in einer Sonderbeilage als einzige Zeitung der muslimischen Welt das Titelblatt der französischen Satire-Zeitschrift in Kleinformat zu zwei Kommentaren gestellt. Es zeigt den weinenden Propheten unter der Überschrift "Alles ist verziehen".

