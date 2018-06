Berlin (AFP) Deutschlands Wirtschaft ist besser durch das vergangene Jahr gekommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg 2014 um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Die Bundesregierung war in ihrer Herbstprognose im Oktober noch von einem Wachstum von 1,2 Prozent für 2014 ausgegangen.

