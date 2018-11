Brüssel (AFP) Bei einem Antiterroreinsatz in Belgien sind am Donnerstag nach Medienberichten drei Menschen getötet worden. Wie der Sender RTBF am Abend meldete, fand der Einsatz im ostbelgischen Verviers statt. Regierungskreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP einen Einsatz gegen "Dschihadisten".

