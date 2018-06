Brüssel (AFP) Bei einem Antiterroreinsatz im ostbelgischen Verviers sind am Donnerstag zwei mutmaßliche Dschihadisten getötet worden, ein dritter wurde verletzt. Das gab die belgische Staatsanwaltschaft am Abend vor Journalisten in Brüssel bekannt. Die "Syrien-Rückkehrer" hätten einen "großen Anschlag" geplant, es habe "unmittelbare Gefahr" bestanden.

