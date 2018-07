Brüssel (AFP) In der Sanktionspolitik gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt denkt die EU über neue Wege nach. In einem am Donnerstag bekannt gewordenen Diskussionspapier wird die Frage aufgeworfen, ob die Sanktionen wegen der Annexion der Krim von den Strafmaßnahmen getrennt werden sollten, die wegen der Lage in der Ostukraine verhängt wurden. Über das Dokument "zu den Beziehungen zu Russland" sollen die EU-Außenminister am Montag bei ihrem Treffen in Brüssel beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.